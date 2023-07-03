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Глава РЗС Злочевский: продление зерновой сделки не отвечает интересам России

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что продлевать зерновую сделку нельзя, так как она наносит ущерб российской экономике.
Глава РЗС Злочевский: продление зерновой сделки не отвечает интересам России
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что её продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб России, нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб», — цитирует его ТАСС.

Злочевский добавил, что отсутствие сделки не несёт никаких рисков для мирового снабжения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договорённостей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

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