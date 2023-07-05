Песков: оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается
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Он отметил, что часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена.
«В настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», — заявил Песков.
В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.