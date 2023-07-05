Песков: оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается

Оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена.

«В настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», — заявил Песков.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.