МИД России: оснований продолжать зерновую сделку после 17 июля нет
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, условия России, необходимые для продления сделки, до сих пор не выполнены.
«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «Черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», — говорится в заявлении.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.