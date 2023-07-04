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МИД России: оснований продолжать зерновую сделку после 17 июля нет

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что основания для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, отсутствуют.
МИД России: оснований продолжать зерновую сделку после 17 июля нет
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, условия России, необходимые для продления сделки, до сих пор не выполнены.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «Черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.

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