Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30%», — сказал он.
Мельников предположил, что число незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук, что является «огромной цифрой».
Причина высокой неукомплектованности — в низких зарплатах сотрудников, добавил он.
По его словам, необходимо повышение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.