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Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%

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В СИЗО в Ростове-на-Дону, где 16 июня захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, заявил член СПЧ России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30%», — сказал он.

Мельников предположил, что число незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук, что является «огромной цифрой».

Причина высокой неукомплектованности — в низких зарплатах сотрудников, добавил он.

По его словам, необходимо повышение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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