Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Экс-президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего лидера США Джо Байдена, застывшего после встречи со сторонниками.

Об этом пишет РИА Новости.

На видео в соцсетях видно, как по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе Байден и Обама стояли на сцене прощались с гостями.

Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, в то время как Байден неподвижно стоял и улыбался.

Экс-лидеру США пришлось взять Байдена за руку и увести со сцены.

В апреле Байден в ходе выступления оговорился и сказал, что его администрации нельзя доверять.