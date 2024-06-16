Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
Байден снова не смог самостоятельно уйти со сцены
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
На видео в соцсетях видно, как по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе Байден и Обама стояли на сцене прощались с гостями.
Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, в то время как Байден неподвижно стоял и улыбался.
Экс-лидеру США пришлось взять Байдена за руку и увести со сцены.
В апреле Байден в ходе выступления оговорился и сказал, что его администрации нельзя доверять.