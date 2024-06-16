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Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Байден снова не смог самостоятельно уйти со сцены

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Экс-президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего лидера США Джо Байдена, застывшего после встречи со сторонниками.
Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

На видео в соцсетях видно, как по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе Байден и Обама стояли на сцене прощались с гостями.

Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, в то время как Байден неподвижно стоял и улыбался.

Экс-лидеру США пришлось взять Байдена за руку и увести со сцены.

В апреле Байден в ходе выступления оговорился и сказал, что его администрации нельзя доверять.

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