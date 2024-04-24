Байден оговорился на выступлении и заявил, что его администрации нельзя доверять

Американский лидер Джо Байден в ходе выступления оговорился и сказал, что его администрации нельзя доверять.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, Байден критиковал экс-лидера США Дональда Трампа и перепутал местоимения.

«Сколько раз он (Трамп. — RT) может доказывать, что нам нельзя доверять», — заявил он.

Ранее Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

10 марта он оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину, затем исправился: «То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».