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Байден оговорился на выступлении и заявил, что его администрации нельзя доверять

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Американский лидер Джо Байден в ходе выступления оговорился и сказал, что его администрации нельзя доверять.
Байден оговорился на выступлении и заявил, что его администрации нельзя доверять
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, Байден критиковал экс-лидера США Дональда Трампа и перепутал местоимения.

«Сколько раз он (Трамп. — RT) может доказывать, что нам нельзя доверять», — заявил он.

Ранее Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

10 марта он оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину, затем исправился: «То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».

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