Байден оговорился на выступлении и заявил, что его администрации нельзя доверять
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Об этом пишет РИА Новости.
Как сказано в материале, Байден критиковал экс-лидера США Дональда Трампа и перепутал местоимения.
«Сколько раз он (Трамп. — RT) может доказывать, что нам нельзя доверять», — заявил он.
Ранее Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.
10 марта он оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину, затем исправился: «То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».