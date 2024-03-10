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Байден оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину

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Президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».
Байден оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину
  • Gettyimages.ru

«Нам не стоило лезть на Украину... То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее Байден сообщил, что за одну неделю уже дважды «пообщался» с покойными политиками: Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном.

Как пишет Axios, республиканцы теперь используют оплошности главы Белого дома для политической борьбы, кроме того, опасения из-за возраста и остроты ума 81-летнего президента высказывают и избиратели.

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