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Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США

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Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Послушайте, ребята, я закончу своё выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал американский лидер.

При этом отмечается, что в должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации. 

«Ни с одной из этих дат ещё не прошло четыре года», — передаёт агентство.

Ранее Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».

Также в Newsweek отмечали, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.

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