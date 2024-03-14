Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США

Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Послушайте, ребята, я закончу своё выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал американский лидер.

При этом отмечается, что в должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации.

«Ни с одной из этих дат ещё не прошло четыре года», — передаёт агентство.

Ранее Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».

Также в Newsweek отмечали, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.