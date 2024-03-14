Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
«Послушайте, ребята, я закончу своё выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал американский лидер.
При этом отмечается, что в должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации.
«Ни с одной из этих дат ещё не прошло четыре года», — передаёт агентство.
Ранее Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».
Также в Newsweek отмечали, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.