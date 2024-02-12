Newsweek: шансы Байдена на победу на выборах очень невелики
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Так, согласно анализу индекса президентского лидерства, проведённому Investor's Business Daily (IBD) и TIPP Insights, Байден сейчас показывает «значительную» уязвимость в 18 ключевых демографических группах.
В частности, анализ демонстрирует, что Байден получает «значительный» негативный импульс со стороны 18 групп, включая белых мужчин и женщин, независимых и умеренных избирателей и молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.
«Наш анализ динамики показывает, что позиции Байдена среди американцев значительно ослабли за последние три месяца», — отмечает TIPP Insights, подчёркивая, что широкий спектр американцев теряют уверенность в Байдене.
Профессор Университета Джонса Хопкинса хирург Марти Макари в интервью Fox утверждал, что у президента США наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции.
Сам Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.
При этом личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон считает, что президенту США необходимо пройти целый ряд тестов на когнитивные способности, прежде чем участвовать в выборах.