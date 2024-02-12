Newsweek: шансы Байдена на победу на выборах очень невелики

Президенту США Джо Байдену будет непросто переизбраться на пост главы Белого дома, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на исследователей общественного мнения.

Так, согласно анализу индекса президентского лидерства, проведённому Investor's Business Daily (IBD) и TIPP Insights, Байден сейчас показывает «значительную» уязвимость в 18 ключевых демографических группах.

В частности, анализ демонстрирует, что Байден получает «значительный» негативный импульс со стороны 18 групп, включая белых мужчин и женщин, независимых и умеренных избирателей и молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

«Наш анализ динамики показывает, что позиции Байдена среди американцев значительно ослабли за последние три месяца», — отмечает TIPP Insights, подчёркивая, что широкий спектр американцев теряют уверенность в Байдене.

Профессор Университета Джонса Хопкинса хирург Марти Макари в интервью Fox утверждал, что у президента США наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

Сам Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

При этом личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон считает, что президенту США необходимо пройти целый ряд тестов на когнитивные способности, прежде чем участвовать в выборах.