Байден заявил, что находится в расцвете сил

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Президент США Джо Байден согласился с тем, что вопросы о возрасте главы государства обоснованны, однако заявил, что он всё ещё полон сил.
Байден заявил, что находится в расцвете сил
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«Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю «у всех», я имею в виду The New York Times, они написали в заголовке, что возраст Байдена — большая проблема. Однако возраст Трампа — нет», — сказал он на вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее писала Politico, американский президент недоволен уровнем поддержки на телевидении и жалуется на это подчинённым, он также возмущён некоторыми публикациями в прессе.

В начале апреля CNN со ссылкой на опрос сообщил, что лишь треть американцев считают, что Джо Байден заслужил шанс на переизбрание в 2024 году.

25 апреля он официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

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