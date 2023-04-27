Politico: Байден жалуется на некоторые публикации о нём в СМИ и слабую поддержку на ТВ

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Американский президент Джо Байден недоволен уровнем поддержки на телевидении и жалуется на это подчинённым, он также возмущён некоторыми публикациями в прессе, пишет Politico со ссылкой на окружение политика.
Politico: Байден жалуется на некоторые публикации о нём в СМИ и слабую поддержку на ТВ
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Президент, в частности, выражал недовольство материалами, которые «задевают его», например, статьёй Питера Бейкера в The New York Times о том, что возраст Байдена становится «неудобной проблемой».

За время президентства глава государства не проводит достаточно времени для неформального общения с прессой, он лишь один раз посетил салон для журналистов во время перелёта, тогда как бывший президент Дональд Трамп делал это регулярно, пишет газета.

В начале апреля CNN со ссылкой на опрос сообщил, что лишь треть американцев считают, что Джо Байден заслужил шанс на переизбрание в 2024 году.

25 апреля он официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

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