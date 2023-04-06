CNN: лишь треть американцев считают, что Байден достоин переизбрания

Лишь треть американцев считают, что президент США Джо Байден заслужил шанс на переизбрание в 2024 году, сообщает CNN со ссылкой на опрос.

Согласно исследованию, которое провели в марте, рейтинг одобрения Байдена на посту снизился до 42%, тогда как в январе он составил 45%.

«Только 32% говорят, что Байден заслуживает переизбрания на пост президента, что на пять пунктов меньше, чем в декабре», — сообщает телеканал.

Газета The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Маристским институтом изучения общественного мнения, сообщала, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена снизился до 42%, тогда как после выступления с посланием конгрессу этот показатель составлял 46%.