CNN: лишь треть американцев считают, что Байден достоин переизбрания
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Согласно исследованию, которое провели в марте, рейтинг одобрения Байдена на посту снизился до 42%, тогда как в январе он составил 45%.
«Только 32% говорят, что Байден заслуживает переизбрания на пост президента, что на пять пунктов меньше, чем в декабре», — сообщает телеканал.
Газета The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Маристским институтом изучения общественного мнения, сообщала, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена снизился до 42%, тогда как после выступления с посланием конгрессу этот показатель составлял 46%.