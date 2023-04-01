The Hill: рейтинг одобрения работы Байдена на посту президента США опустился до 42%

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США снизился до 42%, тогда как после выступления с посланием конгрессу этот показатель составлял 46%, пишет газета The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Маристским институтом изучения общественного мнения.

AP

«Опрос показал, что 30% американцев считают экономику самой важной проблемой, стоящей перед страной, а 20% говорят, что проблема больше связана с угрозами демократии... Опрос также показал, что рейтинг одобрения президента Байдена упал до 42% по сравнению с 46% после обращения к конгрессу», — говорится в статье газеты. При этом 49% американцев «не одобряют президента», пишет издание. В июле 2022 года социологическая служба Gallup опубликовала итоги опроса, согласно которым рейтинг Байдена составил 38%.