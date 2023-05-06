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Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время

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Президент США Джо Байден заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за всё время.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер также добавил, что имеет больше опыта, чем любой, кто «когда-либо выдвигался на данный пост».

Ранее Джо Байден заявил, что находится в расцвете сил.

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сделал пародию на Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире.

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