Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время

Президент США Джо Байден заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за всё время.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер также добавил, что имеет больше опыта, чем любой, кто «когда-либо выдвигался на данный пост».

Ранее Джо Байден заявил, что находится в расцвете сил.

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сделал пародию на Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире.