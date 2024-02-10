Врач Обамы и Трампа призвал Байдена пройти ряд тестов на здравомыслие до выборов

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо пройти целый ряд тестов на здравомыслие прежде, чем участвовать в выборах, заявил личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон.

«Ему нужен не один проверочный тест… Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведённых до американского народа его врачом», — приводит его слова газета New York Post.

Джексон подчеркнул, что не называет Байдена больным, например, болезнью Альцгеймера. По мнению эксперта, проблемы американского лидера обусловлены его возрастом.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что конгрессмены потребовали от президента США Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя — 37% — с момента его инаугурации.