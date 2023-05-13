Fox News: конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Более 60 членов Республиканской партии США подписали письмо к президенту страны Джо Байдену с требованием пройти тест для оценки его умственных способностей.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ином случае Байдена призывают отказаться от участия в предвыборной гонке.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письме.

Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя 37% с момента его инаугурации.