Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Fox News: конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Короткая ссылка
Более 60 членов Республиканской партии США подписали письмо к президенту страны Джо Байдену с требованием пройти тест для оценки его умственных способностей.
Fox News: конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ином случае Байдена призывают отказаться от участия в предвыборной гонке.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письме.

Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя 37% с момента его инаугурации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить