Fox News: конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности
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Об этом сообщает телеканал Fox News.
В ином случае Байдена призывают отказаться от участия в предвыборной гонке.
«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письме.
Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.
По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя 37% с момента его инаугурации.