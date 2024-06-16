МИД назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
Захарова заявила, что российская сторона требует от профильных международных организаций и структур, в первую очередь генерального директора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, немедленно и решительно осудить это «хладнокровное преступление».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что журналист Никита Цицаги погиб в окрестностях Никольского монастыря в ДНР.
Следователи установят всех причастных к гибели Никиты Цицаги.