Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией в сфере сохранения культурных ценностей

Кабмин Эстонии 29 июня примет решение о прекращении договора о сотрудничестве с Россией в сфере сохранения культурных ценностей.

По данным портала национального телерадиовещания ERR, это связано с соблюдением республикой конвенций ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — на них базируется межгосударственное соглашение.

Ранее договор продлевался автоматически каждые пять месяцев. МИД Эстонии планирует направить России ноту не позднее 3 июля.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

Параллельно Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей.