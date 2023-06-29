Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией в сфере сохранения культурных ценностей
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По данным портала национального телерадиовещания ERR, это связано с соблюдением республикой конвенций ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — на них базируется межгосударственное соглашение.
Ранее договор продлевался автоматически каждые пять месяцев. МИД Эстонии планирует направить России ноту не позднее 3 июля.
Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.
Параллельно Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей.