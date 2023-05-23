Во Франции заявили, что не будут вести переговоры с Асадом, «пока он не изменится»
- AP
«Пока он не изменится, не возьмёт на себя обязательства по примирению, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, и пока он не начнёт соблюдать эти обязательства, у нас нет причин изменять своё отношение к нему», — цитирует её ТАСС.
Министр назвала Асада «врагом своего народа» и подчеркнула, что Франция не будет менять своего подхода.
В 2021 году Госдеп США заявил, что позиция страны по отношению к президенту Сирии Башару Асаду не изменилась: Вашингтон считает его ответственным за «убийства собственного народа» и «безразборное насилие».
Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.
Как подчёркивал сам Асад, Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии. По его мнению, для противостояния гегемонии США нужна коалиция стран.