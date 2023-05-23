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Во Франции заявили, что не будут вести переговоры с Асадом, «пока он не изменится»

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Франция не будет вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, «пока он не изменится», заявила глава французского МИД Катрин Колонна.
Во Франции заявили, что не будут вести переговоры с Асадом, «пока он не изменится»
  • AP

«Пока он не изменится, не возьмёт на себя обязательства по примирению, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, и пока он не начнёт соблюдать эти обязательства, у нас нет причин изменять своё отношение к нему», — цитирует её ТАСС.

Министр назвала Асада «врагом своего народа» и подчеркнула, что Франция не будет менять своего подхода.

В 2021 году Госдеп США заявил, что позиция страны по отношению к президенту Сирии Башару Асаду не изменилась: Вашингтон считает его ответственным за «убийства собственного народа» и «безразборное насилие».

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.

Как подчёркивал сам Асад, Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии. По его мнению, для противостояния гегемонии США нужна коалиция стран.

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