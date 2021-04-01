Госдеп напомнил о позиции США относительно Асада

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Позиция США по отношению к президенту Сирии Башару Асаду не изменилась: Вашингтон считает его ответственным за «убийства собственного народа» и «безразборное насилие». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп напомнил о позиции США относительно Асада
  • Reuters

«Наша позиция по Башару Асаду не изменилась: он убивал собственный народ, он причастен к безразборному насилию, в том числе посредством применения химического оружия против своих же людей. Он не сделал ничего, чтобы вернуть себе законность, которую он утратил уже давно», — сказал Прайс.

По его словам, цель США — «облегчить гуманитарные страдания сирийского народа».

Ранее в Пентагоне заявили о намерении сохранять присутствие в Сирии.

При этом межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором констатировали, что целью стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма.

Как заявили 26 февраля в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

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