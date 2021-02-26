ЦПВС: США продолжают удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан»

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Американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
ЦПВС: США продолжают удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан»
  • Reuters

«В лагере беженцев «Эр-Рукбан» гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нём беженцев. Сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни», — сказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник. Его слова приводит РИА Новости.

В 2018 году в российском Минобороны заявили, что США ответственны за катастрофическую ситуацию в лагере «Эр-Рукбан».

Как отмечали в Москве, боевики укрываются в лагере для беженцев с ведома США.

В 2019 году Россия и Сирия призвали США расформировать «Эр-Рукбан».

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