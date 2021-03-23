Пентагон намерен сохранять присутствие в Сирии

Военные США планируют сохранять своё присутствие в Сирии, потому что в республике всё ещё исходит угроза от «Исламского государства»*, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы всё ещё сохраняем своё присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать ИГ*. Это часть наших коалиционных усилий. Они всё ещё находятся там и всё ещё представляют угрозу», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что основная часть группировки уже разбита, однако в САР бесконтрольной остаётся значительная часть территории.

Ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором констатировали, что целью стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма.

Как заявили 26 февраля в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.