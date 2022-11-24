Асад: Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии
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Об этом он сказал в ходе встречи с находящимся с визитом в арабской республике премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
«Запад следует политике развязывания войн для того, чтобы продолжить своё существование, поскольку если эти войны закончатся, то система его гегемонии разрушится», — цитирует Асада агентство SANA.
Ранее журналист Global Times Хэ Чжигао отметил, что позиция США в украинском конфликте говорит о стремлении Вашингтона усилить свою гегемонию в мире.