Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.

Об этом он сказал в ходе встречи с находящимся с визитом в арабской республике премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Запад следует политике развязывания войн для того, чтобы продолжить своё существование, поскольку если эти войны закончатся, то система его гегемонии разрушится», — цитирует Асада агентство SANA.

Ранее журналист Global Times Хэ Чжигао отметил, что позиция США в украинском конфликте говорит о стремлении Вашингтона усилить свою гегемонию в мире.