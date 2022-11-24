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Асад: Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.
Асад: Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии
  • AFP
  • © SANA

Об этом он сказал в ходе встречи с находящимся с визитом в арабской республике премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Запад следует политике развязывания войн для того, чтобы продолжить своё существование, поскольку если эти войны закончатся, то система его гегемонии разрушится», — цитирует Асада агентство SANA.

Ранее журналист Global Times Хэ Чжигао отметил, что позиция США в украинском конфликте говорит о стремлении Вашингтона усилить свою гегемонию в мире.

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