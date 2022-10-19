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GT: посредством поддержки Украины США пытаются усилить свою гегемонию

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Позиция США в украинском конфликте говорит о стремлении Вашингтона усилить свою гегемонию в мире, заявил журналист Global Times Хэ Чжигао.

«В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу», — пишет Чжигао в своей статье.

По его словам, США используют конфликт для навязывания своей глобальной гегемонии через НАТО.

Согласно мнению автора, стремления Вашингтона идут в разрез с европейскими интересами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

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