GT: посредством поддержки Украины США пытаются усилить свою гегемонию
«В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу», — пишет Чжигао в своей статье.
По его словам, США используют конфликт для навязывания своей глобальной гегемонии через НАТО.
Согласно мнению автора, стремления Вашингтона идут в разрез с европейскими интересами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.