Постпред США заявила о нежелании НАТО участвовать в конфликте на Украине

НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине и не отправляет туда свои войска. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит.

Соответствующее заявление она сделала на Берлинском форуме внешней политики.

«Мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта», — цитирует её ТАСС.

Она утверждает, что альянс принял решение не оказывать Киеву «летальную помощь», но отдельно страны, входящие в этот военный блок, предоставляют Украине помощь.

По словам Смит, тем не менее НАТО само по себе не только не координирует эту поддержку, но и не предоставляет её.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.