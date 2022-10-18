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Постпред США заявила о нежелании НАТО участвовать в конфликте на Украине

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НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине и не отправляет туда свои войска. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит.
Постпред США заявила о нежелании НАТО участвовать в конфликте на Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

Соответствующее заявление она сделала на Берлинском форуме внешней политики.

«Мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта», — цитирует её ТАСС.

Она утверждает, что альянс принял решение не оказывать Киеву «летальную помощь», но отдельно страны, входящие в этот военный блок, предоставляют Украине помощь.

По словам Смит, тем не менее НАТО само по себе не только не координирует эту поддержку, но и не предоставляет её.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

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