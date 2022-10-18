Постпред США заявила о нежелании НАТО участвовать в конфликте на Украине
- AP
- © Virginia Mayo
Соответствующее заявление она сделала на Берлинском форуме внешней политики.
«Мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта», — цитирует её ТАСС.
Она утверждает, что альянс принял решение не оказывать Киеву «летальную помощь», но отдельно страны, входящие в этот военный блок, предоставляют Украине помощь.
По словам Смит, тем не менее НАТО само по себе не только не координирует эту поддержку, но и не предоставляет её.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.