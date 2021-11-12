В США предостерегли союзников от нормализации отношений с властями Сирии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.
В США предостерегли союзников от нормализации отношений с властями Сирии
  • Reuters

Он выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск и сигналами, которые посылают эти встречи.

«Мы не поддерживаем нормализацию. Мы призываем наших друзей и партнёров учитывать те сигналы, которые они посылают», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа о санкциях в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии. По его словам, она угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».

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