Байден продлил санкции против Турции

Американский лидер Джо Байден продлил ещё на один год санкции против Турции. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Ситуация в Сирии и вокруг неё, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГ*», — заявил Байден.

По его словам, это также угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».

Ранее стало известно, что Вашингтон допускает введение санкций за нарушение прав человека в Эфиопии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.