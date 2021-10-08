Байден продлил санкции против Турции

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Американский лидер Джо Байден продлил ещё на один год санкции против Турции. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден продлил санкции против Турции
  • Reuters
  • © Al Drago

«Ситуация в Сирии и вокруг неё, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГ*», — заявил Байден.

По его словам, это также угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».

Ранее стало известно, что Вашингтон допускает введение санкций за нарушение прав человека в Эфиопии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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