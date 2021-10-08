Байден продлил санкции против Турции
- Reuters
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«Ситуация в Сирии и вокруг неё, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГ*», — заявил Байден.
По его словам, это также угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».
Ранее стало известно, что Вашингтон допускает введение санкций за нарушение прав человека в Эфиопии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.