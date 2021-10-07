США допускает введение санкций за нарушение прав человека в Эфиопии

Вашингтон допускает задействование санкций за нарушение прав человека в Эфиопии, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Президент США (Джо Байден. — RT) пару недель назад подписал исполнительный указ, который даёт нам возможность санкций в отношении лиц за нарушение прав человека» — приводит ТАСС слова Томас-Гринфилд.

Она добавила, что это доступно для задействования при необходимости.

Ранее семеро сотрудников ООН, которые были объявлены властями Эфиопии персонами нон грата, вывезены из страны из соображений безопасности.