Семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию

Семеро сотрудников ООН, которые были объявлены властями Эфиопии персонами нон грата, вывезены из страны из соображений безопасности.

Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Никто из семи сотрудников ООН сейчас в стране не находится. Они были вывезены из страны по соображениям безопасности», — приводит РИА Новости слова Хака.

30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.

В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии.