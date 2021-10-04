Семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию
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Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
«Никто из семи сотрудников ООН сейчас в стране не находится. Они были вывезены из страны по соображениям безопасности», — приводит РИА Новости слова Хака.
30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.
В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии.