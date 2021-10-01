В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии

Принцип «персона нон грата» не может применяться к сотрудникам ООН, представители организации в Эфиопии пока остаются в стране. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Наша позиция в том, что принцип «персона нон грата» относится к двусторонним отношениям между государствами, но не к ООН», — цитирует ТАСС Хака.

По его словам, сотрудники организации, высылки которых потребовали власти страны, остаются в Эфиопии.

30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.