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Захарова: Лаврову не требуется разрешение Брюсселя для участия в международных обсуждениях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову не требуется разрешение внешнеполитической службы Европейского союза для участия в международных обсуждениях.
Захарова: Лаврову не требуется разрешение Брюсселя для участия в международных обсуждениях
  • РИА Новости

Об этом Захарова написала в Telegram.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что введённые европейские санкции не мешают Лаврову прнимать участия в международных мероприятиях. Кроме того, он назвал «легитимными» принятые европейские меры против России.

«Для участия в «важных международных форумах и дискуссиях» Сергею Лаврову разрешения внешнеполитической службы ЕС не требуется», — отметила Захарова.

Дипломат, кроме того, напомнила, что санкции не являются легитимными.

Ранее Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

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