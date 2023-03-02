Захарова: Лаврову не требуется разрешение Брюсселя для участия в международных обсуждениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову не требуется разрешение внешнеполитической службы Европейского союза для участия в международных обсуждениях.

Об этом Захарова написала в Telegram.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что введённые европейские санкции не мешают Лаврову прнимать участия в международных мероприятиях. Кроме того, он назвал «легитимными» принятые европейские меры против России.

«Для участия в «важных международных форумах и дискуссиях» Сергею Лаврову разрешения внешнеполитической службы ЕС не требуется», — отметила Захарова.

Дипломат, кроме того, напомнила, что санкции не являются легитимными.

Ранее Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.