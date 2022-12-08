Президент Мексики выразил сожаление в связи с событиями в Перу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил сожаление в связи с событиями в Перу, где парламент одобрил отставку президента страны Педро Кастильо.

«Мы считаем достойным сожаления то, что из-за интересов экономических и политических элит с начала легитимного президентского срока Педро Кастильо в его отношении поддерживалась атмосфера конфронтации и враждебности, которая привела его к принятию решений, которые помогли его противникам провести его отставку», — приводит ТАСС слова Обрадора в Twitter.

Он добавил, что Мексика следует принципу невмешательства в дела других государств.

Ранее стало известно, что парламент Перу проголосовал за импичмент Педро Кастильо.

Позже полиция Перу задержала Кастильо.