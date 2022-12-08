Президент Мексики выразил сожаление в связи с событиями в Перу
«Мы считаем достойным сожаления то, что из-за интересов экономических и политических элит с начала легитимного президентского срока Педро Кастильо в его отношении поддерживалась атмосфера конфронтации и враждебности, которая привела его к принятию решений, которые помогли его противникам провести его отставку», — приводит ТАСС слова Обрадора в Twitter.
Он добавил, что Мексика следует принципу невмешательства в дела других государств.
Ранее стало известно, что парламент Перу проголосовал за импичмент Педро Кастильо.