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Президент Мексики выразил сожаление в связи с событиями в Перу

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил сожаление в связи с событиями в Перу, где парламент одобрил отставку президента страны Педро Кастильо.

«Мы считаем достойным сожаления то, что из-за интересов экономических и политических элит с начала легитимного президентского срока Педро Кастильо в его отношении поддерживалась атмосфера конфронтации и враждебности, которая привела его к принятию решений, которые помогли его противникам провести его отставку», — приводит ТАСС слова Обрадора в Twitter.

Он добавил, что Мексика следует принципу невмешательства в дела других государств.

Ранее стало известно, что парламент Перу проголосовал за импичмент Педро Кастильо.

Позже полиция Перу задержала Кастильо.

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