Посол России наградил коллекционера из ФРГ медалью за вклад в русско-немецкую дружбу

Посол России в Берлине Сергей Нечаев в рамках Недели русского языка наградил немецкого коллекционера советских и российских часов Йоханнеса Альтмеппена медалью за его вклад в отношения между немецким и русским народами.

Как информирует РИА Новости, по словам посла, медаль вручается Альтмеппену за международную гуманитарную деятельность, укрепление дружбы между двумя государствами и вклад в популяризацию науки и культуры России.

В материале отмечается, что коллекционер на протяжении более 30 лет собирал советские и российские часы. В 2019 году он посетил ангарский музей и передал ему свыше 600 часов.

Кроме того, Альтмеппен первым в истории немецкого книгоиздания написал труды про коллекции советских и российских часов, собранные им за последние 30 лет поездок по России.

В июле директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об особенностях коллекционирования произведений искусства в России и о продвижении их за рубежом.