Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о продвижении русского искусства за рубежом

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об особенностях коллекционирования произведений искусства в России и о продвижении их за рубежом.

В разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» он сообщил, что несколько лет назад группа российских коллекционеров и меценатов подарила более 500 произведений современного русского искусства конца XX — начала XXI века Центру Помпиду.

«В Национальном центре искусства и культуры в Париже они теперь навсегда — и это замечательный акт «мягкой силы» России», — отметил Пиотровский.

По словам директора Эрмитажа, сегодня эти картины из-за санкций убрали в запасник. Вместе с тем он допустил, что через некоторое время их вновь могут вернуть публике.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.