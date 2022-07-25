Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о продвижении русского искусства за рубежом

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об особенностях коллекционирования произведений искусства в России и о продвижении их за рубежом.
Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о продвижении русского искусства за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» он сообщил, что несколько лет назад группа российских коллекционеров и меценатов подарила более 500 произведений современного русского искусства конца XX — начала XXI века Центру Помпиду.

«В Национальном центре искусства и культуры в Париже они теперь навсегда — и это замечательный акт «мягкой силы» России», — отметил Пиотровский.

По словам директора Эрмитажа, сегодня эти картины из-за санкций убрали в запасник. Вместе с тем он допустил, что через некоторое время их вновь могут вернуть публике.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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