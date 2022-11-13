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В Минфине США заявили, что Россия будет вынуждена продавать часть нефти при потолке цен

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Россия будет искать новых покупателей для своей нефти, но без продажи топлива по стоимости, установленной потолком цен, её ожидают сложные времена. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
В Минфине США заявили, что Россия будет вынуждена продавать часть нефти при потолке цен
  • Gettyimages.ru

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все объёмы (нефти. — RT)», — заявила она в интервью Bloomberg.

Йеллен добавила, что европейские санкции с большой долей вероятности заставят Москву продавать часть своей нефти по цене, которую установят США и их союзники к 5 декабря.

Ранее глава американского Минфина сообщила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семёрки» механизма ограничения цен.

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