В Минфине США заявили, что Россия будет вынуждена продавать часть нефти при потолке цен

Россия будет искать новых покупателей для своей нефти, но без продажи топлива по стоимости, установленной потолком цен, её ожидают сложные времена. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все объёмы (нефти. — RT)», — заявила она в интервью Bloomberg.

Йеллен добавила, что европейские санкции с большой долей вероятности заставят Москву продавать часть своей нефти по цене, которую установят США и их союзники к 5 декабря.

Ранее глава американского Минфина сообщила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семёрки» механизма ограничения цен.