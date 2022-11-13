В Минфине США заявили, что Россия будет вынуждена продавать часть нефти при потолке цен
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«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все объёмы (нефти. — RT)», — заявила она в интервью Bloomberg.
Йеллен добавила, что европейские санкции с большой долей вероятности заставят Москву продавать часть своей нефти по цене, которую установят США и их союзники к 5 декабря.
Ранее глава американского Минфина сообщила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семёрки» механизма ограничения цен.