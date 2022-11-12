Минфин США считает допустимыми закупки Индией нефти России по ценам выше потолка

Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «большой семёрки» механизма ограничения цен. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в интервью агентству Reuters.

«США рады, что Индия продолжит покупать столько российской нефти, сколько захочет, в том числе по ценам, превышающим установленный G7 механизм ограничения цен», — заявила министр.

При этом Йеллен отметила, что в данной ситуации Индия при закупке нефти не должна обращаться к услугам западных компаний. Под ними подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы.

Она также подчеркнула, что США по-прежнему рассчитывают на то, что ценовой потолок приведёт к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов России. По её словам, Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того как ЕС прекратит закупки.

Ранее газета The Economic Times со ссылкой на официальных лиц сообщила, что механизм расчёта в национальных валютах между Индией и Россией пока не набрал силу в том числе из-за опасений индийской стороны введения санкций со стороны США.

2 ноября в аналитической компании Vortexa заявили, что Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию и Ирак.