Vortexa: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию и Ирак, заявили в аналитической компании Vortexa.

«В октябре Россия поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию», — приводит сообщение компании издание The Economic Times.

Отмечается, что на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии — 16%.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.