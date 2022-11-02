Vortexa: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
- РИА Новости
«В октябре Россия поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию», — приводит сообщение компании издание The Economic Times.
Отмечается, что на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии — 16%.
23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.
Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.