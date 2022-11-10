Economic Times: механизм расчёта в нацвалютах между Индией и Россией пока не набрал обороты
Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на официальных лиц.
По утверждениям издания, нефтепереработчики Индии всё ещё платят в долларах за российскую нефть.
«Альтернативный вариант, разработанный Резервным банком Индии, предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты», — приводит слова статьи ТАСС.
Между тем ранее правительство Индии разрешило использование индийской национальной валюты — рупии — в международных торговых расчётах.