Власти Индии разрешили использование рупии для международных торговых расчётов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли Индии.
«Правительство Индии внесло соответствующие поправки в политику внешней торговли и справочник процедур, чтобы разрешить расчёты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчёты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — указали в ведомстве.
Уточняется, что соответствующие поправки к политике внешней торговли были предприняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийской нацвалюте.
Ранее глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару.