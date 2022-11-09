Узнать больше

Власти Индии разрешили использование рупии для международных торговых расчётов

Короткая ссылка
Правительство Индии разрешило использование индийской национальной валюты — рупии — в международных торговых расчётах.
Власти Индии разрешили использование рупии для международных торговых расчётов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли Индии.

«Правительство Индии внесло соответствующие поправки в политику внешней торговли и справочник процедур, чтобы разрешить расчёты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчёты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — указали в ведомстве.

Уточняется, что соответствующие поправки к политике внешней торговли были предприняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийской нацвалюте.

Ранее глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить