Власти Индии разрешили использование рупии для международных торговых расчётов

Правительство Индии разрешило использование индийской национальной валюты — рупии — в международных торговых расчётах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли Индии.

«Правительство Индии внесло соответствующие поправки в политику внешней торговли и справочник процедур, чтобы разрешить расчёты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчёты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — указали в ведомстве.

Уточняется, что соответствующие поправки к политике внешней торговли были предприняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийской нацвалюте.

Ранее глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару.