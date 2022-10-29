В Минсельхозе заявили, что Россия может полностью заместить поставки украинского зерна

Россия готова полностью заместить поставки украинского зерна и экспортировать продукцию по приемлемым ценам. Об этом сообщил глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«С учётом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — приводит РИА Новости его слова.

Патрушев добавил, что в России собрали 150 млн т зерновых, экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн т.

Также министр заявил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.