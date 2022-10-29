Узнать больше

В Минсельхозе заявили, что Россия может полностью заместить поставки украинского зерна

Короткая ссылка
Россия готова полностью заместить поставки украинского зерна и экспортировать продукцию по приемлемым ценам. Об этом сообщил глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
В Минсельхозе заявили, что Россия может полностью заместить поставки украинского зерна
  • РИА Новости

«С учётом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — приводит РИА Новости его слова.

Патрушев добавил, что в России собрали 150 млн т зерновых, экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн т.

Также министр заявил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить