В Минсельхозе заявили, что Россия может полностью заместить поставки украинского зерна
- РИА Новости
«С учётом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — приводит РИА Новости его слова.
Патрушев добавил, что в России собрали 150 млн т зерновых, экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн т.
Также министр заявил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.