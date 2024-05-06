Tagesspiegel: пожарные Берлина продолжают тушить пожар на заводе Diehl
Об этом пишет Tagesspiegel.
«Берлинские пожарные всё ещё заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде», — говорится в публикации.
Отмечается, что на месте пожара дежурят десять расчётов.
Ранее полиция Германии начала расследование пожара на заводе Diehl в Берлине.
3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.
По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.