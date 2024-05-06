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Tagesspiegel: пожарные Берлина продолжают тушить пожар на заводе Diehl

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Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева.

Об этом пишет Tagesspiegel.

«Берлинские пожарные всё ещё заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте пожара дежурят десять расчётов.

Ранее полиция Германии начала расследование пожара на заводе Diehl в Берлине.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.

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