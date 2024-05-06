Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль, он готов защищаться в одиночку
Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя», — цитирует его ТАСС.
Ранее ХАМАС подтвердил заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня.
При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что не видит признаков того, что движение ХАМАС хочет достичь сделки по прекращению огня, из-за чего в ближайшем будущем начнётся операция в Рафахе.