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Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль, он готов защищаться в одиночку

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Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя», — цитирует его ТАСС.

Ранее ХАМАС подтвердил заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что не видит признаков того, что движение ХАМАС хочет достичь сделки по прекращению огня, из-за чего в ближайшем будущем начнётся операция в Рафахе.

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