ХАМАС подтвердил заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня

Движение ХАМАС по итогам очередного раунда переговоров в Каире подтвердило заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня.

AP

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Об этом пишет РИА Новости. Также представители движения стремятся к обмену заложниками. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители движения ХАМАС препятствуют заключению сделки о прекращении огня.