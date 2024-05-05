ХАМАС подтвердил заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня
Движение ХАМАС по итогам очередного раунда переговоров в Каире подтвердило заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня.
- AP
- © Leo Correa
Об этом пишет РИА Новости.
Также представители движения стремятся к обмену заложниками.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители движения ХАМАС препятствуют заключению сделки о прекращении огня.
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