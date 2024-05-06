ВСС: Папа Римский поедет на конференцию по Украине только при приглашении России
Об этом заявил поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на неё будет приглашена и Россия», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу Римского Франциска принять участие в мирной конференции по Украине.
В марте Папа Римский призвал Россию и Украину обменять пленных по формуле «всех на всех».