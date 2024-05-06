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Генерал Ходжес: НАТО откажется поставлять оружие, если украинцы не будут воевать

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Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.

С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl выступил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.

По его словам, если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, существует большой риск потери западной помощи Киевом.

При этом Ходжес добавил, что был поражён, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации на Украине был 27 лет и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. 

«Я имею в виду, что возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!» — подчеркнул бывший генерал.

Ранее в НАТО установили красные линии для вмешательства в конфликт на Украине.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось.

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