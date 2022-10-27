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Захарова: правительство Сунака намерено продолжать русофобский курс своих предшественников

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что его правительство будет продолжать русофобский курс предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: правительство Сунака намерено продолжать русофобский курс своих предшественников
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы обратили внимание, что в самом первом публичном выступлении (на посту премьера. — RT) он (Сунак) воспроизвёл в том числе заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что тем самым новое британское руководство сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для позитивных сдвигов в отношениях России и Великобритании.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

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