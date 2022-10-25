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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок к позитивным сдвигам в отношениях с Британией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к позитивным сдвигам в отношениях России с Великобританией.
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок к позитивным сдвигам в отношениях с Британией
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя то, что премьер-министром Британии стал Риши Сунак.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал он.

Ранее Сунак возглавил правящую Консервативную партию, после того как все его соперники выбыли из борьбы. 25 октября после аудиенции у короля Карла III он официально станет новым британским премьер-министром.

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