СКЦ заявил об обеспокоенности в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки»
- AP
Об этом говорится в заявлении СКЦ.
«СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к нарушению цепочек поставок и портовых операций», — приводит РИА Новости сообщение центра.
Отмечается, что на инспекцию зарегистрировано 113 судов, ещё 60 ожидают подключения к черноморской инициативе в территориальных водах Турции.
Ранее СКЦ одобрил выход шести сухогрузов с продовольствием из украинских портов в рамках зерновой сделки.