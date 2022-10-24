СКЦ заявил об обеспокоенности в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки»

Совместный координационный центр (СКЦ) заявил, что обеспокоен в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки». Очереди на инспекцию ожидают 113 судов.

Об этом говорится в заявлении СКЦ.

«СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к нарушению цепочек поставок и портовых операций», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Отмечается, что на инспекцию зарегистрировано 113 судов, ещё 60 ожидают подключения к черноморской инициативе в территориальных водах Турции.

Ранее СКЦ одобрил выход шести сухогрузов с продовольствием из украинских портов в рамках зерновой сделки.