Узнать больше

СКЦ заявил об обеспокоенности в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки»

Короткая ссылка
Совместный координационный центр (СКЦ) заявил, что обеспокоен в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки». Очереди на инспекцию ожидают 113 судов.
СКЦ заявил об обеспокоенности в связи с задержками досмотра судов в рамках «зерновой сделки»
  • AP

Об этом говорится в заявлении СКЦ.

«СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к нарушению цепочек поставок и портовых операций», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Отмечается, что на инспекцию зарегистрировано 113 судов, ещё 60 ожидают подключения к черноморской инициативе в территориальных водах Турции.

Ранее СКЦ одобрил выход шести сухогрузов с продовольствием из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить