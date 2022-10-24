В СКЦ санкционировали выход шести судов с продовольствием из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход шести сухогрузов с продовольствием из украинских портов в рамках зерновой сделки.

«23 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 125 300 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит Интерфакс сообщение СКЦ.

По данным агентства, судна с кукурузой и подсолнечным маслом отплыли в Турцию, корабли с кукурузой, пшеницей и ячменем отправятся в Испанию, а соевые бобы будут отправлены в Италию.

Кроме того, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Pangeo доставит 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена и Афганистана.

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.

22 октября в СКЦ сообщили, что в развивающиеся страны направлено 47% продовольствия с Украины.