В СКЦ сообщили, что в развивающиеся страны направлено 47% продовольствия с Украины
Как пишет ТАСС, общий объём экспортируемого из украинских портов продовольствия в рамках продуктовой сделки составил 8,3 млн т.
Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.