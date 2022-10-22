В СКЦ сообщили, что в развивающиеся страны направлено 47% продовольствия с Украины

В Совместном координационном центре (СКЦ) сообщили, что 47% экспортированного с Украины продовольствия доставлено в развивающиеся страны, в страны с высоким уровнем дохода — 50%.

Как пишет ТАСС, общий объём экспортируемого из украинских портов продовольствия в рамках продуктовой сделки составил 8,3 млн т.

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.